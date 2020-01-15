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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Есть повод открыть

В лінійці рахунків відсутній.

Изучайте внимательней ;-) в банке есть
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Stringer
 
Повідомлень: 10359
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:55

Re: Південний

  Stringer написав:Изучайте внимательней банке есть

Киньте посилання...якщо не важко.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Изучайте внимательней банке есть

Киньте посилання...якщо не важко.

https://bank.com.ua/uploads/1/8960-skor ... _2020.xlsx
А вы мне что? ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:11

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Изучайте внимательней банке есть

Киньте посилання...якщо не важко.

https://bank.com.ua/uploads/1/8960-skor ... _2020.xlsx
А вы мне что? ;-)

Подякую. Так це по платіжних картках.
Про поточні талдичили без картки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Киньте посилання...якщо не важко.

https://bank.com.ua/uploads/1/8960-skor ... _2020.xlsx
А вы мне что? ;-)

Подякую. Так це по платіжних картках.
Про поточні талдичили без картки.

С прошлого года в Украине нет разделения на текущие и карточные счета - сейчас все счета текущие, и с картами, и без :mrgreen:
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:16

Re: Південний

  Stringer написав:С прошлого года в Украине нет разделения на текущие и карточные счета - сейчас все счета текущие, и с картами, и без

Ок. Який пакет відкривати, який картковий?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:С прошлого года в Украине нет разделения на текущие и карточные счета - сейчас все счета текущие, и с картами, и без

Ок. Який пакет відкривати, який картковий?

Кому открывать? под депозит открывают простой старт в тарифе для доходов.
Без депозита открывают в тарифе для нужд - но кому он нужен хз
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:27

Re: Південний

  Stringer написав:под депозит открывают простой старт в тарифе для доходов

Ок. Зрозумів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
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  #<1 ... 84858687
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