один минус , всего 8% на остаток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48
один минус , всего 8% на остаток
никому не верю
Додано: Сер 22 січ, 2020 02:18
Как-то незаметно банк снизил процент на сберегательном счёте USD с 1% до 0.01%... За ноябрь заметил, что перестали проценты приходить, поначалу думал сумма маленькая, за декабрь уже сумма достаточная была должны были проценты капнуть, но тишина. В новостях инет банкинга заметил что тарифы поменялись стал сравнивать, оказалось теперь 0.01% в год по USD. Издевательство, а не процент
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:07
Re: Південний
Издевательство-это один процент. А одна сотая процента- это за гранью добра и зла.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 18 лют, 2020 04:35
Додано: Вів 18 лют, 2020 05:51
чего цепляться за банки? Есть ресурс-инвестируй.
никому не верю
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