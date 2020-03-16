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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Мобильный депозит по безналу можно пополнять бесплатно

Тестили?
один минус , всего 8% на остаток
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 02:18

Как-то незаметно банк снизил процент на сберегательном счёте USD с 1% до 0.01%... За ноябрь заметил, что перестали проценты приходить, поначалу думал сумма маленькая, за декабрь уже сумма достаточная была должны были проценты капнуть, но тишина. В новостях инет банкинга заметил что тарифы поменялись стал сравнивать, оказалось теперь 0.01% в год по USD. Издевательство, а не процент :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:07

Re: Південний

Издевательство-это один процент. А одна сотая процента- это за гранью добра и зла.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 04:35

  VLADPn написав:Издевательство-это один процент. А одна сотая процента- это за гранью добра и зла.

Так недалеко и до того, что самим придется доплачивать, чтоб деньги в банке похранить.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:51

  candidat написав:
  VLADPn написав:Издевательство-это один процент. А одна сотая процента- это за гранью добра и зла.

Так недалеко и до того, что самим придется доплачивать, чтоб деньги в банке похранить.
чего цепляться за банки? Есть ресурс-инвестируй.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:29

З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:41

  ricardo написав:З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.



какой город?

ЗАСТУПНИК ГЛАВИ НБУ: БАНКОПАДУ НЕ БУДЕ, ЦЕ НЕМОЖЛИВО

http://finbalance.com.ua/news/nbu-bankopadu-ne-bude-tse-ne-mozhlivo
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:44

  prodigy написав:
  ricardo написав:З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.


какой город?



Пишуть на одеському форумі. Але, думаю, що це по всій Україні в їхніх відділеннях.
ricardo
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  #<1 ... 85868788
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