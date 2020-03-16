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Південний

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:55

  ricardo написав:З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.


в МІСЯЦЬ?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:06

  greenozon написав:
  ricardo написав:З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.


в МІСЯЦЬ?


Так пишуть. Сам здивований.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:18

  ricardo написав:
  greenozon написав:
  ricardo написав:З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.


в МІСЯЦЬ?


Так пишуть. Сам здивований.

Де пишуть? Шо за страшилка...завтра зі всіх банків почнуть валютний нал виносити. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:21

  Квесторе_поверніться написав:Де пишуть? Шо за страшилка...завтра зі всіх банків почнуть валютний нал виносити. :(


Я ж дав посилання
https://forumodua.com/showthread.php?t=311828&page=142
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:40

  ricardo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де пишуть? Шо за страшилка...завтра зі всіх банків почнуть валютний нал виносити. :(


Я ж дав посилання
https://forumodua.com/showthread.php?t=311828&page=142

Це на рівні байки...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44

Re: Південний

  Квесторе_поверніться написав:Це на рівні байки...поки.


Це на рівні невидачі переказів моряків їх сім'ям. Південний на цьому спеціалізується.
ricardo
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  #<1 ... 86878889
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