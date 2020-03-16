в МІСЯЦЬ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:55
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:06
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:18
Де пишуть? Шо за страшилка...завтра зі всіх банків почнуть валютний нал виносити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:21
Я ж дав посилання
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:40
Це на рівні байки...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44
Re: Південний
|