Південний
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:55
ricardo написав:
З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.
в МІСЯЦЬ?
greenozon
Повідомлень: 7933
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:06
greenozon написав: ricardo написав:
З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.
в МІСЯЦЬ?
Так пишуть. Сам здивований.
ricardo
Повідомлень: 378
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:18
ricardo написав: greenozon написав: ricardo написав:
З сьогоднішнього дня банк видає лише по 300 дол.
в МІСЯЦЬ?
Так пишуть. Сам здивований.
Де пишуть? Шо за страшилка...завтра зі всіх банків почнуть валютний нал виносити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32981
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:40
Це на рівні байки...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32981
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44
Квесторе_поверніться написав:
Це на рівні байки...поки.
Це на рівні невидачі переказів моряків їх сім'ям. Південний на цьому спеціалізується.
ricardo
Повідомлень: 378
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:08
ricardo
Повідомлень: 378
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:38
ricardo написав: Квесторе_поверніться написав:
Це на рівні байки...поки.
Це на рівні невидачі переказів моряків їх сім'ям. Південний на цьому спеціалізується.
В Киеве отделение на Гришка,шестого марта снимал 14 к бакинских,выдача была суровая т.к. купюры и 1999 и 2006 года
никому не верю
sens
Повідомлень: 11981
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 698 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:42
sens написав: ricardo написав: Квесторе_поверніться написав:
Це на рівні байки...поки.
Це на рівні невидачі переказів моряків їх сім'ям. Південний на цьому спеціалізується.
В Киеве отделение на Гришка,шестого марта снимал 14 к бакинских,выдача была суровая т.к. купюры и 1999 и 2006 года
Це почалось сьогодні. Читай посилання вище.
ricardo
Повідомлень: 378
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:51
Загалом дуже дивні новини, враховуючи наприклад ось таке
https://minfin.com.ua/ua/2020/03/06/41700434/
greenozon
Повідомлень: 7933
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему