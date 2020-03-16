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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:57
На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:01
ricardo написав:
На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
Не будемо ображатися але окрім єдиного випадку та його візуалізація з боку автора поки що не наводить на серйозні думки
никому не верю
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