На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари". І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує. В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари". І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує. В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
Не будемо ображатися але окрім єдиного випадку та його візуалізація з боку автора поки що не наводить на серйозні думки