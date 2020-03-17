Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:57
На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
ricardo
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:01
ricardo написав:
На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
Не будемо ображатися але окрім єдиного випадку та його візуалізація з боку автора поки що не наводить на серйозні думки
никому не верю
sens
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:27
sens Слухами земля полнится...
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 07:32
Не думав я, що проблеми почнуться з банку Південний.
Тепер його будуть згадувати як перший банк, який перестав видавати валюту. І довіри більше не буде.
ricardo
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:43
ricardo написав:
Тепер його будуть згадувати як перший банк, який перестав видавати валюту.
Через 5 лет его имя никто не вспомнит кроме аксакалов нашего дела.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30
был в 14.00 в отделении-валюту не выдают, предложили забрать гривной (т.е.по 27,00)
когда будут доллары -пока не ясно, не выдают даже с приноса (т.е. хоть какие-то доллары в отделении есть)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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