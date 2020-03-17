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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:57

  greenozon написав:Загалом дуже дивні новини, враховуючи наприклад ось таке

https://minfin.com.ua/ua/2020/03/06/41700434/


На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:01

  ricardo написав:
  greenozon написав:Загалом дуже дивні новини, враховуючи наприклад ось таке

https://minfin.com.ua/ua/2020/03/06/41700434/


На одеському форумі озвучують якісь дивні відмазки щодо "літака, який не може привезти долари".
І сума у 300 у.о. в місяць, погодьтесь, якось насторожує.
В минулу кризу навіть проблемні банки видавали по 200 дол за день.

Не будемо ображатися але окрім єдиного випадку та його візуалізація з боку автора поки що не наводить на серйозні думки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:27

sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:32

Не думав я, що проблеми почнуться з банку Південний.
Тепер його будуть згадувати як перший банк, який перестав видавати валюту. І довіри більше не буде.
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ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:43

Re: Південний

  ricardo написав:Тепер його будуть згадувати як перший банк, який перестав видавати валюту.

Через 5 лет его имя никто не вспомнит кроме аксакалов нашего дела.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

был в 14.00 в отделении-валюту не выдают, предложили забрать гривной (т.е.по 27,00)

когда будут доллары -пока не ясно, не выдают даже с приноса (т.е. хоть какие-то доллары в отделении есть)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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