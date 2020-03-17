а в чём смысл? 0.01% были настолько неподъёмными для банка, что он уменьшил до 0.00001% годовых, но даже такой процент тянуть не в состоянии?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 07:06
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18
смысл в бесплатной некогда ячейке и сквозным обслуживанием. Ради ста долларов и выхлопа в 20-30 грн,тут не по-мещански
никому не верю
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