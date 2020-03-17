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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18
Амвросий написав: sens написав:
да и Новый такой вклад не будет открываться
а в чём смысл? 0.01% были настолько неподъёмными для банка, что он уменьшил до 0.00001% годовых, но даже такой процент тянуть не в состоянии?
смысл в бесплатной некогда ячейке и сквозным обслуживанием. Ради ста долларов и выхлопа в 20-30 грн,тут не по-мещански
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:43
а отдают-ли сейчас доллар с поточных счетов в Південном?
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Амвросий
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:31
Амвросий написав:
а отдают-ли сейчас доллар с поточных счетов в Південном?
Ні.
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ricardo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:32
ricardo написав:
Ні.
вообще никак, даже небольшие суммы?
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Амвросий
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:35
Амвросий написав: ricardo написав:
Ні.
вообще никак, даже небольшие суммы?
300 дол - чекати тиждень, це якщо встиг записатися до 16-го.
Мені обіцяли видати 24-го. Але не гарантія.
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ricardo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:41
мда, даже мыслей не было, что за две недели всё так резко поменяется
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Амвросий
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:47
Амвросий написав:
мда, даже мыслей не было, что за две недели всё так резко поменяетс
Помінялось за декілька годин.
Об 11-й ранку в понеділок взяли замовлення на видачу всієї суми поточного вкладу на ранок вівторка. О 16-й годині передзвонили, що доларів нема і невідомо коли будуть.
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ricardo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:58
ricardo
Рожкова вчера распиналась, что надо подождать.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22
ricardo написав:
300 дол - чекати тиждень, це якщо встиг записатися до 16-го.
Мені обіцяли видати 24-го. Але не гарантія.
уже не записывают
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Амвросий
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