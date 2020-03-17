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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:06

  sens написав:да и Новый такой вклад не будет открываться

а в чём смысл? 0.01% были настолько неподъёмными для банка, что он уменьшил до 0.00001% годовых, но даже такой процент тянуть не в состоянии? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18

  Амвросий написав:
  sens написав:да и Новый такой вклад не будет открываться

а в чём смысл? 0.01% были настолько неподъёмными для банка, что он уменьшил до 0.00001% годовых, но даже такой процент тянуть не в состоянии? :)
смысл в бесплатной некогда ячейке и сквозным обслуживанием. Ради ста долларов и выхлопа в 20-30 грн,тут не по-мещански
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:43

а отдают-ли сейчас доллар с поточных счетов в Південном?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:31

  Амвросий написав:а отдают-ли сейчас доллар с поточных счетов в Південном?

Ні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:32

  ricardo написав:Ні.


вообще никак, даже небольшие суммы?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:35

  Амвросий написав:
  ricardo написав:Ні.


вообще никак, даже небольшие суммы?


300 дол - чекати тиждень, це якщо встиг записатися до 16-го.
Мені обіцяли видати 24-го. Але не гарантія.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:41

мда, даже мыслей не было, что за две недели всё так резко поменяется
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:47

Re: Південний

  Амвросий написав:мда, даже мыслей не было, что за две недели всё так резко поменяетс

Помінялось за декілька годин.
Об 11-й ранку в понеділок взяли замовлення на видачу всієї суми поточного вкладу на ранок вівторка. О 16-й годині передзвонили, що доларів нема і невідомо коли будуть.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:58

ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22

  ricardo написав:300 дол - чекати тиждень, це якщо встиг записатися до 16-го.
Мені обіцяли видати 24-го. Але не гарантія.


уже не записывают :(
Амвросий
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