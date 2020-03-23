банка шатается как пьяная, а вы туда деньги на депо
если сумма до 1000грн -то можно ради смеха
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:18
Re: Південний
банка шатается как пьяная, а вы туда деньги на депо
если сумма до 1000грн -то можно ради смеха
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 21 бер, 2020 06:17
Если чрезвычайный режим введут в городе, банк деньги отдаст? Хотябы в гривне...
Додано: Суб 21 бер, 2020 08:36
Гаряча лінія банку вчора не працювала. Грала музика і ... розрив зв'язку.
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:56
Re: Південний
Если бы не зп в этом банке - хрен бы там хранил деньги. Мутная контора во всем . Перевел все что было в другой банк . Буду смотреть что дальше будет с ним .
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:15
Re: Південний
Гривней выдают полностью или с какими-то лимитами?
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:31
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:40
Re: Південний
в отделение, наверное, тоже можно сделать заказ. Если пока хоть гривну выдают без ограничений, то это хорошо.
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:46
Re: Південний
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