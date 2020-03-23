RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:18

Re: Південний

  andresBeck написав:Накопительный плюс


банка шатается как пьяная, а вы туда деньги на депо

если сумма до 1000грн -то можно ради смеха
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 06:17

  ukrprom2014 написав:
  darmet написав:Карантин входит в перечень форс-мажорных обстоятельств...

Вот прям на сегодня - нет.
После соответствующей постановы КМУ - да.
Но ее нет.
(По Киеву - 100%, возможно по Черновцам режим ЧС - да)


Если чрезвычайный режим введут в городе, банк деньги отдаст? Хотябы в гривне...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 26.02.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 08:36

Гаряча лінія банку вчора не працювала. Грала музика і ... розрив зв'язку.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 20.03.09
Подякував: 311 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:56

Re: Південний

Если бы не зп в этом банке - хрен бы там хранил деньги. Мутная контора во всем . Перевел все что было в другой банк . Буду смотреть что дальше будет с ним .
Batarejkin
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 29.07.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:15

Re: Південний

Гривней выдают полностью или с какими-то лимитами?
Avril_ks
 
Повідомлень: 121
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:31

  Avril_ks написав:Гривней выдают полностью или с какими-то лимитами?

Як зняти кошти з валютного рахунку в гривнях?

Для цього необхідно звернутись до нашого Центру клієнтської підтримки та зробити замовлення коштів на зручне для вас відділення.

Правда, вчора "Центр клієнтської підтримки" не брав трубку.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 20.03.09
Подякував: 311 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:40

Re: Південний

в отделение, наверное, тоже можно сделать заказ. Если пока хоть гривну выдают без ограничений, то это хорошо.
Avril_ks
 
Повідомлень: 121
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:46

Re: Південний

  Avril_ks написав:Если пока хоть гривну выдают без ограничений, то это хорошо.

Як сказати. Курс дуже низький у банка.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 20.03.09
Подякував: 311 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:59

ricardo отдали гривной?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 26.02.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:45

Замовив євро замість доларів.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 20.03.09
Подякував: 311 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ingtrans, liliya_logical, STIGA і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.