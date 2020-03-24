ricardo
С пасршивой овцы хоть шерсти клок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:16
ricardo
С пасршивой овцы хоть шерсти клок.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:30
банк "хитрит"
кросс-курс явно не в нашу пользу...
это потом ему аукнется(люди плохо помнят добро, а вот мелкую подлость я уже никак не забуду)
не смотря на то, что с банком с 2001г
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:13
Так, курс конвертації невигідний, я взяв трохи єврами, ще почекаю, може підвезуть долари.
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