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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:16

ricardo
С пасршивой овцы хоть шерсти клок.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:30

  ricardo написав:Замовив євро замість доларів.


банк "хитрит"
кросс-курс явно не в нашу пользу...
это потом ему аукнется(люди плохо помнят добро, а вот мелкую подлость я уже никак не забуду)

не смотря на то, что с банком с 2001г
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:13

  prodigy написав:
  ricardo написав:Замовив євро замість доларів.


банк "хитрит"
кросс-курс явно не в нашу пользу...
это потом ему аукнется(люди плохо помнят добро, а вот мелкую подлость я уже никак не забуду)

не смотря на то, что с банком с 2001г

Так, курс конвертації невигідний, я взяв трохи єврами, ще почекаю, може підвезуть долари.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:28

Re: Південний

  ricardo написав:ще почекаю, може підвезуть долари

Не подвезуть.
ДоуДжнос угору - максимум за 80 років.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:02

  ricardo написав:Так, курс конвертації невигідний, я взяв трохи єврами, ще почекаю, може підвезуть долари.



по какому кроссу поменяли вам?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2481 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
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