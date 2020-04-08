ricardo
С пасршивой овцы хоть шерсти клок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:16
ricardo
С пасршивой овцы хоть шерсти клок.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:30
банк "хитрит"
кросс-курс явно не в нашу пользу...
это потом ему аукнется(люди плохо помнят добро, а вот мелкую подлость я уже никак не забуду)
не смотря на то, что с банком с 2001г
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:13
Так, курс конвертації невигідний, я взяв трохи єврами, ще почекаю, може підвезуть долари.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:28
Re: Південний
Не подвезуть.
ДоуДжнос угору - максимум за 80 років.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:02
по какому кроссу поменяли вам?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:24
Как сейчас в "Пивденном" с выдачей долларов? Они уже в двух аукционах поучаствовали, нал у них должен быть.
Додано: Вів 31 бер, 2020 11:48
Re: Південний
Додано: Суб 04 кві, 2020 09:57
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:32
C 1.04.2020 поменяли тарифы. Странно, что никто не уведомляет об изменениях и в новостях нигде нет.
Из замеченных изменений:
- п.3.1.4: убрали из текста слово "строкового"
- п.3.1.8: уменьшилась ставка "Ощадного рахунку" в UAH: 7%/8%/9/10% => 5%/6%/7%/8%
- п.3.5: комиссия на конвертацию валюты при оплате или снятии наличных в валюте отличной от валюты счёта. В период с 18.03.2020 по 24.04.2020 - без комиса, с 25.04.2020 комис 2%. Для тарифа БЕЗМЕЖ с 18.03.2020 по 31.03.2021 - без комиса, с 01.04.2021 - комис 2%.
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