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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 05:57

  Амвросий написав:C 1.04.2020 поменяли тарифы. Странно, что никто не уведомляет об изменениях и в новостях нигде нет.

Из замеченных изменений:
- п.3.1.4: убрали из текста слово "строкового"

- п.3.1.8: уменьшилась ставка "Ощадного рахунку" в UAH: 7%/8%/9/10% => 5%/6%/7%/8%

- п.3.5: комиссия на конвертацию валюты при оплате или снятии наличных в валюте отличной от валюты счёта. В период с 18.03.2020 по 24.04.2020 - без комиса, с 25.04.2020 комис 2%. Для тарифа БЕЗМЕЖ с 18.03.2020 по 31.03.2021 - без комиса, с 01.04.2021 - комис 2%.

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