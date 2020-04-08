Амвросий написав:C 1.04.2020 поменяли тарифы. Странно, что никто не уведомляет об изменениях и в новостях нигде нет.
Из замеченных изменений:
- п.3.1.4: убрали из текста слово "строкового"
- п.3.1.8: уменьшилась ставка "Ощадного рахунку" в UAH: 7%/8%/9/10% => 5%/6%/7%/8%
- п.3.5: комиссия на конвертацию валюты при оплате или снятии наличных в валюте отличной от валюты счёта. В период с 18.03.2020 по 24.04.2020 - без комиса, с 25.04.2020 комис 2%. Для тарифа БЕЗМЕЖ с 18.03.2020 по 31.03.2021 - без комиса, с 01.04.2021 - комис 2%.
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