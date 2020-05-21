Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 05:57
Амвросий написав:
C 1.04.2020 поменяли тарифы. Странно, что никто не уведомляет об изменениях и в новостях нигде нет.
Из замеченных изменений:
- п.3.1.4: убрали из текста слово "строкового"
- п.3.1.8: уменьшилась ставка "Ощадного рахунку" в UAH: 7%/8%/9/10% => 5%/6%/7%/8%
- п.3.5: комиссия на конвертацию валюты при оплате или снятии наличных в валюте отличной от валюты счёта. В период с 18.03.2020 по 24.04.2020 - без комиса, с 25.04.2020 комис 2%. Для тарифа БЕЗМЕЖ с 18.03.2020 по 31.03.2021 - без комиса, с 01.04.2021 - комис 2%.
Вы в ИБ новость читали?
никому не верю
sens
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:17
sens написав:
Вы в ИБ новость читали?
какую новость? У меня в ИБ последняя новость от 19 марта 2020 про зміну режиму роботи відділень банку "Південний"...
По тарифам последняя новость в ИБ была от 19 декабря 2019 о новых тарифах с 01.01.2020.
Амвросий
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:01
Амвросий написав:
В период с 18.03.2020 по 24.04.2020 - без комиса, с 25.04.2020 комис 2%.
з мене взяли 2%, єври замість долара
ricardo
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:07
если оплачивать в интернете в валюте USD евровой картой Пивденного по какому курсу идет конвертация (с сайта Пивденного или как то по другому ) и есть ли доп.комиссия при такой оплате?
alexfromdn
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:37
alexfromdn написав:
если оплачивать в интернете в валюте USD евровой картой Пивденного по какому курсу идет конвертация (с сайта Пивденного или как то по другому ) и есть ли доп.комиссия при такой оплате?
Конкретно пивденный не поверял, но большинство банков в таких случаях производит двойную конвертацию через гривню с потерей, минимум процентов 10, так что я бы не рисковал
Stringer
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:58
я для теста 10$ оплатил, снялось 9,25евро, но подозреваю, что после проводки операции сумма может измениться
alexfromdn
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 20:00
alexfromdn написав:
я для теста 10$ оплатил, снялось 9,25евро, но подозреваю, что после проводки операции сумма может измениться
Так и будет, потому что это не "снялось", а заблокировали.
точная сумма будет после проводки по счету
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:03
c 01.06.2020 вводятся изменения по тарифам для карточных счетов.
https://bank.com.ua/uploads/1/9359-tari ... _2020.xlsx
Изменения в п.3.5 - Комісія банку за конвертацію валюти рахунку в валюту розрахунку
Амвросий
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:32
Может это потому что они должны ввести обмен валют в ИБ .В нем появилась такая кнопка , но она неактивна . Когда будет работать - не знают . Но это не удивительно - они никогда ничего не знают.
Batarejkin
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