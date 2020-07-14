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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:13
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
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mryan
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
Отказывайтесь платить. Пусть подают в суд. Им дороже обойдётся.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:49
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
за что должен?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
Альфа, Ощад, Сбэрбанк... може ще хто підкаже.
Закриваєш депо - закриваєш всі карти і продукти.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:20
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
А за что должен-то?
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