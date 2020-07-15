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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:13
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
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mryan
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
Отказывайтесь платить. Пусть подают в суд. Им дороже обойдётся.
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Kevin
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:49
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
за что должен?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
Альфа, Ощад, Сбэрбанк... може ще хто підкаже.
Закриваєш депо - закриваєш всі карти і продукти.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:20
mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
А за что должен-то?
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Искатель
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:34
Искатель написав: mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
А за что должен-то?
Раз за 4 дня факты не предоставил, будем считать черным антипиаром.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:14
ukrprom2014 написав: Искатель написав: mryan написав:
"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!
Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
А за что должен-то?
Раз за 4 дня факты не предоставил, будем считать черным антипиаром.
Я немного разовью тему.
Пару дней назад поменял закончившуюся карту в долларах (оформлял для депозита), дали именную, на 5 лет, MasterCard world debit. Глянул в тарифах, может, добавили плату за обслуживание...вроде нет ничего такого.
Так что ... выглядит как-то "по-дебильному" озвученное.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:06
ukrprom2014 написав:
черным антипиаром.
чорний антипіар = білий PR (3ій закон силогізму)
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greenozon
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