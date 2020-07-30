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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:13

Re: Південний

"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
mryan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00

  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!


Отказывайтесь платить. Пусть подают в суд. Им дороже обойдётся.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:49

  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!
за что должен?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:53

  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!

Альфа, Ощад, Сбэрбанк... може ще хто підкаже.
Закриваєш депо - закриваєш всі карти і продукти.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:20

  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!

А за что должен-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:34

  Искатель написав:
  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!

А за что должен-то?

Раз за 4 дня факты не предоставил, будем считать черным антипиаром.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:14

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:
  mryan написав:"Чудовий" банк! Нічого добавити.
Був депозит. Закінчився. Забрав депозит. Зараз прийшло повідомлення і виявилося, що я банку винен 505грн!
Дуже крутий банк! Приносиш гроші в банк на депо і стаєш їм винним!

Була вже в мене вже схожа історія з ФІКом. Бажаю цьому банку опинитися там само, де й ФІК зараз!

А за что должен-то?

Раз за 4 дня факты не предоставил, будем считать черным антипиаром.

Я немного разовью тему.
Пару дней назад поменял закончившуюся карту в долларах (оформлял для депозита), дали именную, на 5 лет, MasterCard world debit. Глянул в тарифах, может, добавили плату за обслуживание...вроде нет ничего такого.

Так что ... выглядит как-то "по-дебильному" озвученное.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:06

Re: Південний

  ukrprom2014 написав:черным антипиаром.

чорний антипіар = білий PR (3ій закон силогізму)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:34

В Херсоні поставили перший і єдиний наразі термінал самообслуговування..
В Одесі стоять вже років десять...
chieff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06

при перебросе УЕ через их MyBank с своего"Рахунок для власних потреб" на свой "Рахунок для виплат" берут комиссию 1% ?
flysoulfly
 
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