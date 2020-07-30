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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:15
flysoulfly написав:
при перебросе УЕ через их MyBank
с своего"Рахунок для власних потреб" на свой "Рахунок для виплат" берут комиссию 1% ?
Yes
никому не верю
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