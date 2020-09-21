Yes
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:15
Yes
никому не верю
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:55
Додано: Пон 31 сер, 2020 07:23
Складывается впечатление, что сейчас ни в одном банке рядовые сотрудники не знают регламенты, тарифы, правила банка, в котором работают. Ни в отделениях, ни тем более на горячей линии. Иногда такую ахинею несут!
Интересно, хоть кто-нибудь в банках знает? Кто-то ж это все придумывает. Или тут как в случаях, когда берегут в тайне технологию производства, поэтому каждый знает только часть процесса, чтоб не мог слить на сторону?
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:57
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