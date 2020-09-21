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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:15

  flysoulfly написав:при перебросе УЕ через их MyBank с своего"Рахунок для власних потреб" на свой "Рахунок для виплат" берут комиссию 1% ?

Yes
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:55

  sens написав:
  flysoulfly написав:при перебросе УЕ через их MyBank с своего"Рахунок для власних потреб" на свой "Рахунок для виплат" берут комиссию 1% ?
Yes

спасибо,
а ¢¥чка в отделении уверила, что все операции в MyBank между своими счетами без комиссий ваще...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 07:23

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:при перебросе УЕ через их MyBank с своего"Рахунок для власних потреб" на свой "Рахунок для виплат" берут комиссию 1% ?
Yes

спасибо,
а ¢¥чка в отделении уверила, что все операции в MyBank между своими счетами без комиссий ваще...

Складывается впечатление, что сейчас ни в одном банке рядовые сотрудники не знают регламенты, тарифы, правила банка, в котором работают. Ни в отделениях, ни тем более на горячей линии. Иногда такую ахинею несут!
Интересно, хоть кто-нибудь в банках знает? Кто-то ж это все придумывает. Или тут как в случаях, когда берегут в тайне технологию производства, поэтому каждый знает только часть процесса, чтоб не мог слить на сторону?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:57

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