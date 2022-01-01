RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:21

  harry_ написав:Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.

Ніхто і не заставляє сюди нести.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:54

  ricardo написав:
  harry_ написав:Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.

Ніхто і не заставляє сюди нести.

Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12699
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:41

  sens написав:Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу

У меня в Моно подвязана карта Пивденного (зарплатная).Тяну приложением Моно--комиса на Пивденном нет.
Golf_streem
 
Повідомлень: 212
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, moveton, Water і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.