|
|
|
Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:21
harry_ написав:
Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.
Ніхто і не заставляє сюди нести.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 757
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 січ, 2022 01:54
ricardo написав: harry_ написав:
Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.
Ніхто і не заставляє сюди нести.
Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12699
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:41
sens написав:
Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
У меня в Моно подвязана карта Пивденного (зарплатная).Тяну приложением Моно--комиса на Пивденном нет.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|