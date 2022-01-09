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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:21

  harry_ написав:Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.

Ніхто і не заставляє сюди нести.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:54

  ricardo написав:
  harry_ написав:Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.

Ніхто і не заставляє сюди нести.

Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:41

  sens написав:Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу

У меня в Моно подвязана карта Пивденного (зарплатная).Тяну приложением Моно--комиса на Пивденном нет.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 09:27

пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года

Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».

В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.

в других банках такое не приходит
что это?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 09:40

  zoawlhxc написав:пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года

Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».

В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.

в других банках такое не приходит
что это?

не приходит но неявно тоже есть, не парьтесь - вам же написали, если не шевелить, то все само собой
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:46

  zoawlhxc написав:пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года

Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».

В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.

в других банках такое не приходит
что это?

Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.
harry_
 
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  #<1 ... 103104105106
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