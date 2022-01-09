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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:21
harry_ написав:
Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.
Ніхто і не заставляє сюди нести.
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ricardo
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Додано: Суб 01 січ, 2022 01:54
ricardo написав: harry_ написав:
Я правильно понимаю, если открыть через интернет-банк депозит в гривне, максимальная ставка на 13 месяцев получится 9,25%? Совсем не интересно как-то, полно банков, где на 12 месяцев дают 11%.
Ніхто і не заставляє сюди нести.
Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
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sens
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Додано: Нед 02 січ, 2022 15:41
sens написав:
Выносить можно гривна бесплатно через р2р или кассу
У меня в Моно подвязана карта Пивденного (зарплатная).Тяну приложением Моно--комиса на Пивденном нет.
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Golf_streem
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Додано: Сер 05 січ, 2022 09:27
пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года
Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».
В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.
в других банках такое не приходит
что это?
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zoawlhxc
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Додано: Сер 05 січ, 2022 09:40
zoawlhxc написав:
пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года
Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».
В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.
в других банках такое не приходит
что это?
не приходит но неявно тоже есть, не парьтесь - вам же написали, если не шевелить, то все само собой
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cohan
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:46
zoawlhxc написав:
пришло такое сообщение
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что пунктом 3.1.2 договора комплексного банковского обслуживания физических лиц публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» предусмотрена необходимость подтверждения клиентами банка – физическими лицами остатков средств на счетах, открытых в банке на имя клиента, по состоянию на 01 января 2022 года
Для подтверждения остатков вы можете до 11 февраля 2022 года обратиться в любое отделение Акционерного банка «Пивденный» или самостоятельно проверить остатки счетов с помощью системы дистанционного обслуживания «Пивденный MyBank».
В случае если клиент не обратился в банк в течение указанного периода, остаток средств считается подтвержденным.
в других банках такое не приходит
что это?
Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.
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harry_
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Додано: Нед 09 січ, 2022 23:38
harry_ написав:
Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.
100%!
На 3 месяца в долларах - аж 1% годовых! Какое щедрое предложение! В феврале заканчивается депозит (какого я клал на 13 месяцев под 1,6% - до сих пор не понимаю) - и прости-прощай, Одесса-мама!
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Искатель
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:26
Скажите, в этом банке предлагают сейфовые ячейки в аренду? Не нашел на сайте банка информацию
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Кahek
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