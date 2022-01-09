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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31

  cohan написав:
  Кahek написав:Скажите, в этом банке предлагают сейфовые ячейки в аренду? Не нашел на сайте банка информацию

предлагают
есть в новостях про вскрытие, правда в Одессе

Точно, я учту это. Спасибо.
Кahek
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.12.21
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  #<1 ... 104105106107
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