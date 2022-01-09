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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31
cohan написав: Кahek написав:
Скажите, в этом банке предлагают сейфовые ячейки в аренду? Не нашел на сайте банка информацию
предлагают
есть в новостях про вскрытие, правда в Одессе
Точно, я учту это. Спасибо.
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Кahek
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