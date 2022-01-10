Искатель написав: harry_ написав:
Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.
100%!
На 3 месяца в долларах - аж 1% годовых! Какое щедрое предложение! В феврале заканчивается депозит (какого я клал на 13 месяцев под 1,6% - до сих пор не понимаю) - и прости-прощай, Одесса-мама!
раньше иногда бывали и у них лучшие курсы для валютообмена, в т.ч. онлайн. Но последний год - фсё
Короче, только чашечку кофе при посещении можно тут поиметь
- Просто заходить, прогуливаясь по Центру, покалякать о делах скорбных банковских, выпивать кофе и уходить.