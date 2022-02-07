Точно, я учту это. Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:46
раньше иногда бывали и у них лучшие курсы для валютообмена, в т.ч. онлайн. Но последний год - фсё
Короче, только чашечку кофе при посещении можно тут поиметь - Просто заходить, прогуливаясь по Центру, покалякать о делах скорбных банковских, выпивать кофе и уходить.
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:36
конечно
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