Точно, я учту это. Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:46
раньше иногда бывали и у них лучшие курсы для валютообмена, в т.ч. онлайн. Но последний год - фсё
Короче, только чашечку кофе при посещении можно тут поиметь - Просто заходить, прогуливаясь по Центру, покалякать о делах скорбных банковских, выпивать кофе и уходить.
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:36
конечно
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
перших пару відгуків просто вражають, напр
"Ужасно неудобно всё. Функционал и сам дизайн морально устарели ещё в 1995-м году..."
"Ужас,хуже нет,вводиш пароль выбивает,надо звонить оператору подтверждать ,называть полную чушь..."
невже банку все рівно на свою репутацію??
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