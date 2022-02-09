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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31

  cohan написав:
  Кahek написав:Скажите, в этом банке предлагают сейфовые ячейки в аренду? Не нашел на сайте банка информацию

предлагают
есть в новостях про вскрытие, правда в Одессе

Точно, я учту это. Спасибо.
Кahek
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:46

  Искатель написав:
  harry_ написав:Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.


100%!
На 3 месяца в долларах - аж 1% годовых! Какое щедрое предложение! В феврале заканчивается депозит (какого я клал на 13 месяцев под 1,6% - до сих пор не понимаю) - и прости-прощай, Одесса-мама!
раньше иногда бывали и у них лучшие курсы для валютообмена, в т.ч. онлайн. Но последний год - фсё :cry:
Короче, только чашечку кофе при посещении можно тут поиметь :D - Просто заходить, прогуливаясь по Центру, покалякать о делах скорбных банковских, выпивать кофе и уходить.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:17

У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе
rani
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:36

  rani написав:У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе


конечно

https://play.google.com/store/apps/deta ... pivd&hl=ru
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:51

Почему Пивденный не сотрудничает по ковидной тысяче?
rani
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59

  IMPRINTER написав:
  rani написав:У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе


конечно

https://play.google.com/store/apps/deta ... pivd&hl=ru


перших пару відгуків просто вражають, напр

"Ужасно неудобно всё. Функционал и сам дизайн морально устарели ещё в 1995-м году..."
"Ужас,хуже нет,вводиш пароль выбивает,надо звонить оператору подтверждать ,называть полную чушь..."

невже банку все рівно на свою репутацію??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:54

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:
  rani написав:У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе


конечно

https://play.google.com/store/apps/deta ... pivd&hl=ru


перших пару відгуків просто вражають, напр

"Ужас,хуже нет,вводиш пароль выбивает,надо звонить оператору подтверждать ,называть полную чушь..."
не знаю, таких проблем у меня не было тут никогда
flysoulfly
 
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  #<1 ... 104105106107
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