Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:31
cohan написав: Кahek написав:
Скажите, в этом банке предлагают сейфовые ячейки в аренду? Не нашел на сайте банка информацию
предлагают
есть в новостях про вскрытие, правда в Одессе
Точно, я учту это. Спасибо.
Кahek
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:46
Искатель написав: harry_ написав:
Они такое каждый год пишут. Не обращайте внимание.
С их ставками скоро им нечего будет сверять и не у кого.
100%!
На 3 месяца в долларах - аж 1% годовых! Какое щедрое предложение! В феврале заканчивается депозит (какого я клал на 13 месяцев под 1,6% - до сих пор не понимаю) - и прости-прощай, Одесса-мама!
раньше иногда бывали и у них лучшие курсы для валютообмена, в т.ч. онлайн. Но последний год - фсё
Короче, только чашечку кофе при посещении можно тут поиметь
- Просто заходить, прогуливаясь по Центру, покалякать о делах скорбных банковских, выпивать кофе и уходить.
flysoulfly
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:17
У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе
rani
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:36
rani написав:
У этого банка есть мобильное приложение? Не могу найти в плейсторе
конечно
https://play.google.com/store/apps/deta ... pivd&hl=ru
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:51
Почему Пивденный не сотрудничает по ковидной тысяче?
rani
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
перших пару відгуків просто вражають, напр
"Ужасно неудобно всё. Функционал и сам дизайн морально устарели ещё в 1995-м году..."
"Ужас,хуже нет,вводиш пароль выбивает,надо звонить оператору подтверждать ,называть полную чушь..."
невже банку все рівно на свою репутацію??
greenozon
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:54
greenozon написав:
перших пару відгуків просто вражають, напр
"Ужас,хуже нет,вводиш пароль выбивает,надо звонить оператору подтверждать ,называть полную чушь..."
не знаю, таких проблем у меня не было тут никогда
flysoulfly
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