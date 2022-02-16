Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45
выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.
сказали типа временно как спадет паника.
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