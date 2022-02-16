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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58

  IMPRINTER написав:пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45

  sens написав:
  IMPRINTER написав:пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше


выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.

сказали типа временно как спадет паника.
IMPRINTER
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  #<1 ... 105106107108
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