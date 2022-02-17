RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
27
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58

  IMPRINTER написав:пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12737
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45

  sens написав:
  IMPRINTER написав:пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше


выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.

сказали типа временно как спадет паника.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38416
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6117 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:41

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше


выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.

сказали типа временно как спадет паника.
с мобильного вклада,его видно в системе.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12737
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:44

sens

еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.

лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38416
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6117 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 06:00

  IMPRINTER написав:sens

еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.

лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12737
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:04

  sens написав:
  IMPRINTER написав:sens

еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.

лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня



Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.

Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38416
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6117 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:02

Мобильный вклад в гривне

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:sens

еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.

лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня



Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.

Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали.
снял ровно 1 раз и перетащил кедами в Пиреус и МТБ . Проблем не было . Смотрю на форуме в день Х и накануне паблик активно занимались и на форуме активность не проявляли.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12737
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1686)
18.02.2022 06:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.