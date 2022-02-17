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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 105106107108 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Південний 3 5 129 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 32% 41 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 11 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 17 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 33 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 27 Всього голосів : 129 Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58 IMPRINTER написав: пивень ввел ограничения:

без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача. пивень ввел ограничения:без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше sens

Повідомлень: 12737 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45 sens написав: IMPRINTER написав: пивень ввел ограничения:

без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача. пивень ввел ограничения:без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше



выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.



сказали типа временно как спадет паника. выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.сказали типа временно как спадет паника. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38416 З нами з: 06.08.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 6117 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 21:41 IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав: пивень ввел ограничения:

без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача. пивень ввел ограничения:без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.

Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше



выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.



сказали типа временно как спадет паника. выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.сказали типа временно как спадет паника. с мобильного вклада,его видно в системе. с мобильного вклада,его видно в системе. sens

Повідомлень: 12737 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 21:44 sens



еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.



лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.

распоряжение вышло на днях как временная мера типа. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38416 З нами з: 06.08.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 6117 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 06:00 IMPRINTER написав: sens



еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.



лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.

распоряжение вышло на днях как временная мера типа. еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня sens

Повідомлень: 12737 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 10:04 sens написав: IMPRINTER написав: sens



еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.



лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.

распоряжение вышло на днях как временная мера типа. еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня





Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.



Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали. Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38416 З нами з: 06.08.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 6117 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:02 Мобильный вклад в гривне IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав: sens



еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.



лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.

распоряжение вышло на днях как временная мера типа. еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня





Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.



Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали. Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали. снял ровно 1 раз и перетащил кедами в Пиреус и МТБ . Проблем не было . Смотрю на форуме в день Х и накануне паблик активно занимались и на форуме активность не проявляли. снял ровно 1 раз и перетащил кедами в Пиреус и МТБ . Проблем не было . Смотрю на форуме в день Х и накануне паблик активно занимались и на форуме активность не проявляли. sens

Повідомлень: 12737 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 105106107108 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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