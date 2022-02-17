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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58
IMPRINTER написав:
пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.
Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45
sens написав: IMPRINTER написав:
пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.
Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.
сказали типа временно как спадет паника.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:41
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:
пивень ввел ограничения:
без предзаказа - максимум 1 к долл, 50 к грн. выдача.
Это что? вы меняете валюту и кедами выносите, выдача с депозита, по предзаказу но сумма больше
выдача с карты/счета. Депозит по окончанию также падает на карту и кассир не в курсе какого происхождения у вас на карте деньги, ограничение общее - на сам факт получения денег в кассе.
сказали типа временно как спадет паника.
с мобильного вклада,его видно в системе.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:44
sens
еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.
лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 06:00
IMPRINTER написав:sens
еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.
лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.
Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня
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Додано: Чет 17 лют, 2022 10:04
sens написав: IMPRINTER написав:sens
еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.
лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.
Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня
Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.
Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:02
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:sens
еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.
лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.
распоряжение вышло на днях как временная мера типа.
Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня
Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.
Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали.
снял ровно 1 раз и перетащил кедами в Пиреус и МТБ . Проблем не было . Смотрю на форуме в день Х и накануне паблик активно занимались и на форуме активность не проявляли.
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