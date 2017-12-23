ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:12
guntherhouse777 написав: asp написав: isen
Спасибо, уже разобралась. Это для новых юзеров МС Більше. Только что зарегистрировала еще 2 карты, но с пополняшкой в пролете, т.к. я уже давно в программе.
Три условия: новые карта, симка и мыло.
Не, я столько не запомню
МС Більше разрешает до 10 карт.
Пусть уже все будут в одной кошелке
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asp
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Додано: Суб 23 гру, 2017 20:22
напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?
lincoln2
Повідомлень: 382
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:22
lincoln2 написав:
напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?
1) 3%.
Правила тут
.
2) Вряд ли это поможет. Можно попробовать погасить полностью задолженность на Б5 и попросить перенести кред. лимит на Вику, но пока история не знает таких случаев.
sauvignon
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:52
sauvignon написав: lincoln2 написав:
напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?
1) 3%.
Правила тут
.
2) Вряд ли это поможет. Можно попробовать погасить полностью задолженность на Б5 и попросить перенести кред. лимит на Вику, но пока история не знает таких случаев.
Cпасибо ,
1)имел ввиду максимальная сумма ,уже нашел в правилах , 622 грн в месяц.
2) тогда не буду морочится ,может сами , как в Б5 поднимут погодя...
lincoln2
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:07
Фантом написав: shatenerbi написав: Garner_11 написав:
А чи можна користуватися карткою одразу та не чекати допоки дані кошти проведуться по рахунку в банку. (Не виникне овердрафт?). Справа в тому, що через Монобанк перекинула гроші сьогодні та хочу купити товар в розетці та забрати свою покупку вже на вихідних. Чи буде кеш-бек та чи не виникне овердрафт по вікенду? Дякую
Попадаете на овердрафт,с комиссией.
Почему? Зачисление и покупка, по счёту проведутся на третий день.
Потому,что у меня была такая ситуация,возникает овердрафт и начисляется комиссия.
shatenerbi
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:50
Оформил weekend по акции, дали 10000 грн, как и просил. Хочу уточнить - дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
Siris
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:00
Siris написав:
дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
Нет.
Vorlon
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:04
Vorlon написав: Siris написав:
дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
Нет.
ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:05
Vorlon написав: Siris написав:
дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
Нет.
ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3%
Siris написав:
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа
знаете? Советую
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 22816
З нами з: 08.12.07
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08
clientage написав:
Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа знаете? Советую
Не, жирафа не знаю. Можна ссылку? Вегда оформлялся в тасе.
Siris
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