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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 111
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
20
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:12

  guntherhouse777 написав:
  asp написав:isen Спасибо, уже разобралась. Это для новых юзеров МС Більше. Только что зарегистрировала еще 2 карты, но с пополняшкой в пролете, т.к. я уже давно в программе.

Три условия: новые карта, симка и мыло.

Не, я столько не запомню :) МС Більше разрешает до 10 карт.
Пусть уже все будут в одной кошелке
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«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:22

  lincoln2 написав:напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?

1) 3%. Правила тут.
2) Вряд ли это поможет. Можно попробовать погасить полностью задолженность на Б5 и попросить перенести кред. лимит на Вику, но пока история не знает таких случаев.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:52

  sauvignon написав:
  lincoln2 написав:напомните плиз ,какой максимальный КБ по Вике ? и если попросить , убрать 50 % кредлимита с Б5 , есть шанс ,что по Вике поднимут в будущем хотя бы наполовину ?

1) 3%. Правила тут.
2) Вряд ли это поможет. Можно попробовать погасить полностью задолженность на Б5 и попросить перенести кред. лимит на Вику, но пока история не знает таких случаев.

Cпасибо ,
1)имел ввиду максимальная сумма ,уже нашел в правилах , 622 грн в месяц.
2) тогда не буду морочится ,может сами , как в Б5 поднимут погодя...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:07

  Фантом написав:
  shatenerbi написав:
  Garner_11 написав:А чи можна користуватися карткою одразу та не чекати допоки дані кошти проведуться по рахунку в банку. (Не виникне овердрафт?). Справа в тому, що через Монобанк перекинула гроші сьогодні та хочу купити товар в розетці та забрати свою покупку вже на вихідних. Чи буде кеш-бек та чи не виникне овердрафт по вікенду? Дякую


Попадаете на овердрафт,с комиссией.


Почему? Зачисление и покупка, по счёту проведутся на третий день.


Потому,что у меня была такая ситуация,возникает овердрафт и начисляется комиссия.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оформил weekend по акции, дали 10000 грн, как и просил. Хочу уточнить - дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:00

  Siris написав:дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:04

  Vorlon написав:
  Siris написав:дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?

Нет.

ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3% :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:05

  Vorlon написав:
  Siris написав:дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?

Нет.

ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3% :wink:

  Siris написав:И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?

Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа знаете? Советую :)
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа знаете? Советую

Не, жирафа не знаю. Можна ссылку? Вегда оформлялся в тасе.
Siris
 
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