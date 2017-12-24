ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:13
Siris написав:
Можна ссылку?
ну щёкните по Жирафу то в моём посте
У ТАСьки если есть оформление через сайт, то мона попробовать
А Жираф уже 3 раза проверен лично
И там есть предложение от ТАС (т.е. будет учтён бонус/малус), которое с учетом агентской скидки может оказаться ещё и дешевле оригинала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 22826
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2566 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:17
Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Повідомлень: 1681
З нами з: 26.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:53
lov2108 написав:
Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?
+1% всегда при размещении через ТАС24
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 22826
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2566 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 24 гру, 2017 14:06
clientage написав: lov2108 написав:
Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?
+1% всегда при размещении через ТАС24
Для кого тоді то шапіто з +1.5% у відділеннях?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Повідомлень: 1681
З нами з: 26.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:08
clientage написав: Vorlon написав: Siris написав:
дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
Нет.
ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3%
Siris написав:
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа
знаете? Советую
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят
Красота,где ж вы раньше были
,хотя проверял ранее, PZU ч-з приват 24, дороже получалось чем в отделении PZU.
shatenerbi
Повідомлень: 1324
З нами з: 01.07.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:51
shatenerbi написав: clientage написав: Siris написав:
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа
знаете? Советую
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят
Красота,где ж вы раньше были
,хотя проверял ранее, PZU ч-з приват 24, дороже получалось чем в отделении PZU.
Мне хлопцы с Жирафа нравятся тем, шо делятся своими агентскими в отличие от Привата или Ощада
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 22826
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2566 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама