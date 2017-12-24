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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 111
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
20
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Siris написав:Можна ссылку?

ну щёкните по Жирафу то в моём посте :)
У ТАСьки если есть оформление через сайт, то мона попробовать
А Жираф уже 3 раза проверен лично :)
И там есть предложение от ТАС (т.е. будет учтён бонус/малус), которое с учетом агентской скидки может оказаться ещё и дешевле оригинала :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:53

  lov2108 написав:Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?

+1% всегда при размещении через ТАС24
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:06

  clientage написав:
  lov2108 написав:Які зараз переважно бонуси до депо витягує народ по скретч-картках?

+1% всегда при размещении через ТАС24

Для кого тоді то шапіто з +1.5% у відділеннях?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:08

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  Siris написав:дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?

Нет.

ага, ток Сб. и Вс, причем даж в чёрные Сб дают 3% :wink:

  Siris написав:И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?

Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа знаете? Советую :)
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят :(


Красота,где ж вы раньше были :D,хотя проверял ранее, PZU ч-з приват 24, дороже получалось чем в отделении PZU.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:51

  shatenerbi написав:
  clientage написав:
  Siris написав:И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?

Если заплатите через инет будет -2%
Жирафа знаете? Советую :)
У АХА есть оплата с сайта, но, обычно, там дорогие страхи выходят :(


Красота,где ж вы раньше были :D,хотя проверял ранее, PZU ч-з приват 24, дороже получалось чем в отделении PZU.

Мне хлопцы с Жирафа нравятся тем, шо делятся своими агентскими в отличие от Привата или Ощада
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1590159115921593
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