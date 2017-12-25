Додано: Вів 26 гру, 2017 17:04

Итак нюанс с WEEKEND карточкой продолжается

До сих пор никто/нигде/никак ничего не сделал, что бы вернуть мне МОИ 365 грн. на карточку или кешем, которые по факту УКРАЛ банк

А было так:

21.12 получение карточки

получение смс с пин-кодом

пополнение на 365 грн через pos-терминал - ПРОШЛО

пополнение $ через pos - ОТКАЗ

повтор пополнение $ через счет - ПРОШЛО

Смс о пополнение грн и валютой не пришли = карточка не активирована на расходы, только прием.

22.12 иду ЗЛОЙ на отделение....

опять пополняю на 10 грн (для теста) на счет

получаю смс о пополнение 10 грн

вношу остальные 355 грн на счет и ч\з 40 мин деньги списываются за обслуживание



Сегодня (26.12) иду ЗЛОЙ на отд - результат 0

Звоню в колл-центр, долго ищут ответ и Вещают, что 365 грн были зачислены и удачно списаны, НО никого не смутил момент, что платеж был двумя частями 10 и 355 грн.



Синхронизация между Колл-центром-отделением = Никакая