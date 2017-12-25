Garner_11 написав:А чи можна користуватися карткою одразу та не чекати допоки дані кошти проведуться по рахунку в банку. (Не виникне овердрафт?). Справа в тому, що через Монобанк перекинула гроші сьогодні та хочу купити товар в розетці та забрати свою покупку вже на вихідних. Чи буде кеш-бек та чи не виникне овердрафт по вікенду? Дякую
Siris написав:Оформил weekend по акции, дали 10000 грн, как и просил. Хочу уточнить - дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник? И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
3% кешбека начисляется только по операциям проведенным в выходные дни (суббота и воскресенье). По автоцивилке: все зависит от настроек торговца, это должна быть либо операция в физическом посе, либо интернет-покупка.
candidat написав:В какой день надо забрать остатки кэшбека, чтоб их не съело по правилу конца квартала? В последний рабочий день месяца, т.е. 29-го? Если забрать 29-го, новый кэшбек по операциям трехдневной давности не начислится в ночь на 30-е и успешно потом съестся? Или не съестся?
Кешбек сгорает в последний рабочий день месяца (29.12). Новый кешбек начисляется и выплачивается в следующем периоде.
Итак нюанс с WEEKEND карточкой продолжается До сих пор никто/нигде/никак ничего не сделал, что бы вернуть мне МОИ 365 грн. на карточку или кешем, которые по факту УКРАЛ банк А было так: 21.12 получение карточки получение смс с пин-кодом пополнение на 365 грн через pos-терминал - ПРОШЛО пополнение $ через pos - ОТКАЗ повтор пополнение $ через счет - ПРОШЛО Смс о пополнение грн и валютой не пришли = карточка не активирована на расходы, только прием. 22.12 иду ЗЛОЙ на отделение.... опять пополняю на 10 грн (для теста) на счет получаю смс о пополнение 10 грн вношу остальные 355 грн на счет и ч\з 40 мин деньги списываются за обслуживание
Сегодня (26.12) иду ЗЛОЙ на отд - результат 0 Звоню в колл-центр, долго ищут ответ и Вещают, что 365 грн были зачислены и удачно списаны, НО никого не смутил момент, что платеж был двумя частями 10 и 355 грн.
Синхронизация между Колл-центром-отделением = Никакая