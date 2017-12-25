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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1592159315941595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 111
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
20
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:23

  readrend написав:Weekend card кешбэк за расчеты в интернете автоматически активируется?
сколько дней начисляют от покупки?
где его можно просмотреть?
В последний день месяца Вам начисляется кешбек и приходит смс-уведомление с суммой.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:10

  TASCOMBANK написав:
  readrend написав:Weekend card кешбэк за расчеты в интернете автоматически активируется?
сколько дней начисляют от покупки?
где его можно просмотреть?
В последний день месяца Вам начисляется кешбек и приходит смс-уведомление с суммой.

А в декабре это какое число?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:41

По Б5 в УБКІ ТАС робив запит у суботу. До Нового Року є шанси, що нальють?
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:03

  Garner_11 написав:А чи можна користуватися карткою одразу та не чекати допоки дані кошти проведуться по рахунку в банку. (Не виникне овердрафт?). Справа в тому, що через Монобанк перекинула гроші сьогодні та хочу купити товар в розетці та забрати свою покупку вже на вихідних. Чи буде кеш-бек та чи не виникне овердрафт по вікенду? Дякую
Зачисление средств проходит согласно следующей схеме http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf. Если списание по операции (клиринг) пройдет раньше, чем будут зачислены средства, тогда возникнет несанкционированный овердрафт.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:07

  Siris написав:Оформил weekend по акции, дали 10000 грн, как и просил. Хочу уточнить - дают ли 3% в праздничные дни, такие как 25 декабря, которое в понедельник?
И еще, есть ли способ оплатить автоцивилку картой, чтоб операция попала в льготный период и за нее получить кешбек?
3% кешбека начисляется только по операциям проведенным в выходные дни (суббота и воскресенье). По автоцивилке: все зависит от настроек торговца, это должна быть либо операция в физическом посе, либо интернет-покупка.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:28

  candidat написав:В какой день надо забрать остатки кэшбека, чтоб их не съело по правилу конца квартала? В последний рабочий день месяца, т.е. 29-го? Если забрать 29-го, новый кэшбек по операциям трехдневной давности не начислится в ночь на 30-е и успешно потом съестся? Или не съестся?
Кешбек сгорает в последний рабочий день месяца (29.12). Новый кешбек начисляется и выплачивается в следующем периоде.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:48

  BBC написав:
  TASCOMBANK написав:
  readrend написав:Weekend card кешбэк за расчеты в интернете автоматически активируется?
сколько дней начисляют от покупки?
где его можно просмотреть?
В последний день месяца Вам начисляется кешбек и приходит смс-уведомление с суммой.

А в декабре это какое число?
29 декабря.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Итак нюанс с WEEKEND карточкой продолжается
До сих пор никто/нигде/никак ничего не сделал, что бы вернуть мне МОИ 365 грн. на карточку или кешем, которые по факту УКРАЛ банк
А было так:
21.12 получение карточки
получение смс с пин-кодом
пополнение на 365 грн через pos-терминал - ПРОШЛО
пополнение $ через pos - ОТКАЗ
повтор пополнение $ через счет - ПРОШЛО
Смс о пополнение грн и валютой не пришли = карточка не активирована на расходы, только прием.
22.12 иду ЗЛОЙ на отделение....
опять пополняю на 10 грн (для теста) на счет
получаю смс о пополнение 10 грн
вношу остальные 355 грн на счет и ч\з 40 мин деньги списываются за обслуживание

Сегодня (26.12) иду ЗЛОЙ на отд - результат 0
Звоню в колл-центр, долго ищут ответ и Вещают, что 365 грн были зачислены и удачно списаны, НО никого не смутил момент, что платеж был двумя частями 10 и 355 грн.

Синхронизация между Колл-центром-отделением = Никакая
readrend
 
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