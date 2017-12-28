ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:28
Vorlon написав:
Только что перекинул кэшбек по WC на гашение кредита. Сегодня успеет провестись?
я тоже только что перекинул и операция провелась, значит часов в 7-8 вечера будет на кредитном балансе
Vint
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29
clientage написав:
Кстатиии, а если перегасить кредитные?
Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?
не экспериментировала
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vollena71
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:32
clientage написав: vollena71 написав: clientage написав:
А вот эта выплата КБ при еженедельном погашении задолженности спокойно могла вывести Виику в плюс.
Такшо подготовьтесь -- слейте свои до очередного викенда
Так КБ на дебетный счет зашёл
Кстатиии, а если перегасить кредитные?
Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?
Думаете таким методом повысить себе кредлимит на 100 грн?
Aps
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:37
Aps написав: clientage написав:
Кстатиии, а если перегасить кредитные?
Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?
Думаете таким методом повысить себе кредлимит на 100 грн?
Надеюсь, шо автоматом оту сотку закинет на дебетку. Тогда не нуна будет заморачиваться с точно-точной пополняшкой по СЭПу, эт чуток напрягает
ПС. Пополняха с дебетной Виики зашла на Сбер в течен. 10..15мин. Уже есть в выписке текущим днём.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:58
Коллеги, есть вопрос по "особенностям национального ТАСа"...
В выписке за вчера присутствует строка "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета" = Х.ХХ грн. Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца? Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету? Конечно, это может быть связано и с 3-недельной эпопеей по активации КЛ (скорее всего), но вдруг на эти грабли уже наступали? И второе: как-то неожиданно, что кешбек автоматом уходит в погашение кредитного лимита. Это обычное поведение или еще один "нюанс"?
AmberIT
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:12
AmberIT написав:
Коллеги, есть вопрос по "особенностям национального ТАСа"...
В выписке за вчера присутствует строка
"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета" = Х.ХХ грн.
Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца?
Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету?
Конечно, это может быть связано и с 3-недельной эпопеей по активации КЛ (скорее всего), но вдруг на эти грабли уже наступали?
И второе: как-то неожиданно, что кешбек автоматом уходит в погашение кредитного лимита. Это обычное поведение или еще один "нюанс"?
p2p появляяется на балансе сразу, а счет зачисляется на след. день.
Может потратили р2р платеж до его зачисления?
Vint
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:46
AmberIT написав:
Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца?
Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету?
Ознайомитися з
регламентом
, бути обережним з методами поповнення, які одразу збільшують авторизаційний ліміт по картці, але мають відкладене зарахування на рахунок. При нагоді, можете ознайомитися з випискою по рахунку у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:40
ТАСя полюбил своих деполюдей.
СМСка пришла - з1 святами! Просто и доступно .
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:49
bosson513
тася - онА, а не Он
смс о зачислении кб нету, хотя он (кб) уже материализовался на счетах
Кассандра
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:57
klug
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Спасибо за ссылку. Но все равно непонятно, КАК определить момент, когда средства ФАКТИЧЕСКИ проводятся по счету? Например, в случае P2P перевода стороннего банка указано, что средства могут идти в течение 7 рабочих дней. НО на балансе как карты, так и счета, я вижу их сразу. И как понимать, когда они фактически проведены? Есть где-то неприметная пимпочка с информацией об этом?
AmberIT
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