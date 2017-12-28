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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:28

  Vorlon написав:Только что перекинул кэшбек по WC на гашение кредита. Сегодня успеет провестись?

я тоже только что перекинул и операция провелась, значит часов в 7-8 вечера будет на кредитном балансе
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29

  clientage написав:Кстатиии, а если перегасить кредитные? :) Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?

не экспериментировала
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:32

  clientage написав:
  vollena71 написав:
  clientage написав:А вот эта выплата КБ при еженедельном погашении задолженности спокойно могла вывести Виику в плюс.
Такшо подготовьтесь -- слейте свои до очередного викенда :)

Так КБ на дебетный счет зашёл

Кстатиии, а если перегасить кредитные? :) Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?


Думаете таким методом повысить себе кредлимит на 100 грн? :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:37

  Aps написав:
  clientage написав:Кстатиии, а если перегасить кредитные? :) Ну т.е. был долг 1200, а закинул на погашение (на 2909ххх) 1300грн , то эти +100грн куда пойдут: на кредитную или дебетную часть?


Думаете таким методом повысить себе кредлимит на 100 грн? :mrgreen:

Надеюсь, шо автоматом оту сотку закинет на дебетку. Тогда не нуна будет заморачиваться с точно-точной пополняшкой по СЭПу, эт чуток напрягает :)

ПС. Пополняха с дебетной Виики зашла на Сбер в течен. 10..15мин. Уже есть в выписке текущим днём.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, есть вопрос по "особенностям национального ТАСа"...

В выписке за вчера присутствует строка

"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета" = Х.ХХ грн.

Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца?
Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету?

Конечно, это может быть связано и с 3-недельной эпопеей по активации КЛ (скорее всего), но вдруг на эти грабли уже наступали?

И второе: как-то неожиданно, что кешбек автоматом уходит в погашение кредитного лимита. Это обычное поведение или еще один "нюанс"?
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:12

  AmberIT написав:Коллеги, есть вопрос по "особенностям национального ТАСа"...

В выписке за вчера присутствует строка

"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета" = Х.ХХ грн.

Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца?
Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету?

Конечно, это может быть связано и с 3-недельной эпопеей по активации КЛ (скорее всего), но вдруг на эти грабли уже наступали?

И второе: как-то неожиданно, что кешбек автоматом уходит в погашение кредитного лимита. Это обычное поведение или еще один "нюанс"?

p2p появляяется на балансе сразу, а счет зачисляется на след. день.
Может потратили р2р платеж до его зачисления?
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:46

  AmberIT написав:Вопрос: как уберечься от этого зверя, который неожиданно вылазит в конце месяца?
Откуда он вообще берется, с учетом того, что есть кредитный лимит и баланс на счету?

Ознайомитися з регламентом, бути обережним з методами поповнення, які одразу збільшують авторизаційний ліміт по картці, але мають відкладене зарахування на рахунок. При нагоді, можете ознайомитися з випискою по рахунку у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:40

Если поздравляет , то любит?

ТАСя полюбил своих деполюдей.
СМСка пришла - з1 святами! Просто и доступно .
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:49

bosson513 тася - онА, а не Он :wink:
смс о зачислении кб нету, хотя он (кб) уже материализовался на счетах
Кассандра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:57

klug
Ознайомитися з регламентом

Спасибо за ссылку. Но все равно непонятно, КАК определить момент, когда средства ФАКТИЧЕСКИ проводятся по счету? Например, в случае P2P перевода стороннего банка указано, что средства могут идти в течение 7 рабочих дней. НО на балансе как карты, так и счета, я вижу их сразу. И как понимать, когда они фактически проведены? Есть где-то неприметная пимпочка с информацией об этом?
AmberIT
 
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  #<1 ... 1599160016011602
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