Банки допустили нарушение в области финмониторинга. К шести банкам были применены меры воздействия со стороны Нацбанка за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что решением центробанка были применены штрафные санкции к Банку ¾.
Кроме того к еще пяти финучреждениям были сделаны письменные замечания. В список попали: СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк и ВТБ Банк.
Среди основных нарушений, отмечается "ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации".
Также СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк и Банк ¾ использовали ПО, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.
Центробанк указывает, что всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн.
BBC написав:После такого банкиры разрывают деловые отношения с активными пользователями их услуг.
ВТБ , только поощряет) , то что Вы намекаете называется не активность , ведение предпринимательской деятельности с целью обогащения без наличия лицензирования,а товагищ сам добавит,если сможет(или не сможет) почему его выгоняют из банка,как паршивого котёнка!
Спасибо за ссылку. Но все равно непонятно, КАК определить момент, когда средства ФАКТИЧЕСКИ проводятся по счету? Например, в случае P2P перевода стороннего банка указано, что средства могут идти в течение 7 рабочих дней. НО на балансе как карты, так и счета, я вижу их сразу. И как понимать, когда они фактически проведены? Есть где-то неприметная пимпочка с информацией об этом?
Проведенные по счету в выписке начинают отображаются кириллицей, а не латиницей.