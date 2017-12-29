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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Банки допустили нарушение в области финмониторинга.
К шести банкам были применены меры воздействия со стороны Нацбанка за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решением центробанка были применены штрафные санкции к Банку ¾.

Кроме того к еще пяти финучреждениям были сделаны письменные замечания. В список попали: СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк и ВТБ Банк.

Среди основных нарушений, отмечается "ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации".

Также СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк и Банк ¾ использовали ПО, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Центробанк указывает, что всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн.
югин
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 07:10

После такого банкиры разрывают деловые отношения с активными пользователями их услуг.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 08:01

  BBC написав:После такого банкиры разрывают деловые отношения с активными пользователями их услуг.

ВТБ , только поощряет) , то что Вы намекаете называется не активность , ведение предпринимательской деятельности с целью обогащения без наличия лицензирования,а товагищ сам добавит,если сможет(или не сможет) почему его выгоняют из банка,как паршивого котёнка!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 08:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

AmberIT написав:klug
Ознайомитися з регламентом

Спасибо за ссылку. Но все равно непонятно, КАК определить момент, когда средства ФАКТИЧЕСКИ проводятся по счету? Например, в случае P2P перевода стороннего банка указано, что средства могут идти в течение 7 рабочих дней. НО на балансе как карты, так и счета, я вижу их сразу. И как понимать, когда они фактически проведены? Есть где-то неприметная пимпочка с информацией об этом?
Проведенные по счету в выписке начинают отображаются кириллицей, а не латиницей.
Aps
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  #<1 ... 1600160116021603
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