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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:17

  Vorlon написав:guntherhouse777
Прошу принять мои соболезнования по поводу безвременной кончины ваших 5 копеек :roll:

P.S. Не успела собраться сумма, достаточная для вывода...

Абсолютно верно. 1 грн.не наколядовалась.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:10

  yoggik написав:кто еще не успел вывести по Б5? деньги тю-тю. Сам в суете предновогодней забыл вывести свои ~200 гр :(

Сильно не расстраивайтесь. Даже если бы заказали вовремя, всё равно не вывели бы. Это, видимо, такой новогодний подарок от всех кешбечников владельцам банка. С поддержки позвонили, сообщили, что все бонусы уже аннулировали, а в тас24 информацию не успели обновить
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:16

safonovstanislav,
за 29.12. выплатят.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:02

  V2 написав:
  isen написав:С «WELCOME БОНУС»


Якщо Вікенд оформлений без кредитного ліміту - велком бонус не виплачують?

Этот бонус выплачивается одной суммой с КБ. Вот пересчитайте первый КБ, он будет завышен на сумму бонуса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:07

Мне не выплатили велкомбонус
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:10

  BBC написав:Мне не выплатили велкомбонус

Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:12

  clientage написав:
  BBC написав:Мне не выплатили велкомбонус

Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт :(
Перед, а не после его накручивают.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:15

  BBC написав:
  clientage написав:
  BBC написав:Мне не выплатили велкомбонус

Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт :(
Перед, а не после его накручивают.

Ввау :)
Вот на свою за 365 помню крутил раз 10, тпм похоже больше 24грн не накручивалось. А вот тут провтыкал -- глаза на шару разбежались :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:34

  korovas2 написав:
V2 написав:
  isen написав:С «WELCOME БОНУС»


Якщо Вікенд оформлений без кредитного ліміту - велком бонус не виплачують?

Виплачують


Чомусь не виплатили :shock:
V2
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