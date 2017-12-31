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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 16:17
Vorlon написав:guntherhouse777
Прошу принять мои соболезнования по поводу безвременной кончины ваших 5 копеек
P.S. Не успела собраться сумма, достаточная для вывода...
Абсолютно верно. 1 грн.не наколядовалась.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:16
safonovstanislav,
за 29.12. выплатят.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:02
V2 написав: isen написав:
С «WELCOME БОНУС»
Якщо Вікенд оформлений без кредитного ліміту - велком бонус не виплачують?
Этот бонус выплачивается одной суммой с КБ. Вот пересчитайте первый КБ, он будет завышен на сумму бонуса
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:07
Мне не выплатили велкомбонус
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:10
BBC написав:
Мне не выплатили велкомбонус
Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:12
clientage написав: BBC написав:
Мне не выплатили велкомбонус
Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт
Перед, а не после его накручивают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:15
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
Мне не выплатили велкомбонус
Хм. У нас +4грн к КБ, но я и не помню де там накручивать нуна было тот бонус после заполнения заявки на Виику-ЧПт
Перед, а не после его накручивают.
Ввау
Вот на свою за 365 помню крутил раз 10, тпм похоже больше 24грн не накручивалось. А вот тут провтыкал -- глаза на шару разбежались
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:34
korovas2 написав: V2 написав: isen написав:
С «WELCOME БОНУС»
Якщо Вікенд оформлений без кредитного ліміту - велком бонус не виплачують?
Виплачують
Чомусь не виплатили
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