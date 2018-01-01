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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1603160416051606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:41

  Vorlon написав:Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января :o

Давно так? :?

Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.

У меня 28,12 до сих пор в блоке. Эпицентр( Ощадбанк)
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:43

  clientage написав:Вот на свою за 365 помню крутил раз 10, тпм похоже больше 24грн не накручивалось. А вот тут провтыкал -- глаза на шару разбежались :)

Там надо было страницу до низа прокруивать. А кнопок заказать там не сколько. Тоже не докрутил.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:16

  Vorlon написав:Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января :o

Давно так? :?

Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.

28 и 29.12. - все провелось, только за 30.12. в блоке (понятно)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:04

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января :o

Давно так? :?

Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.

28 и 29.12. - все провелось, только за 30.12. в блоке (понятно)

И в тоже время КБ по Виике, начисленный за проведенную с 26го на 28е операцию НЕ БЫЛ выплачен, а перенесен на сл. мес. -- мол не успели, эти маленькие жлобики.
см. viewtopic.php?p=4253341#p4253341
Игра в одни ворота :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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