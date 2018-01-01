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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:41
Vorlon написав:
Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января
Давно так?
Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.
У меня 28,12 до сих пор в блоке. Эпицентр( Ощадбанк)
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:16
Vorlon написав:
Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января
Давно так?
Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.
28 и 29.12. - все провелось, только за 30.12. в блоке (понятно)
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Додано: Пон 01 січ, 2018 20:04
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:
Я что-то пропустил? Траты Б5 за четверг и пятницу (терминалы примата и Укргазбанка) уже проведены и включены к оплате в сумму льготного периода до 25 января
Давно так?
Кстати, оплаты Мультиплекса (эквайер - ТАС) проводятся день в день.
28 и 29.12. - все провелось, только за 30.12. в блоке (понятно)
И в тоже время КБ по Виике, начисленный за проведенную с 26го на 28е операцию НЕ БЫЛ выплачен, а перенесен на сл. мес. -- мол не успели, эти маленькие жлобики.
см. viewtopic.php?p=4253341#p4253341
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