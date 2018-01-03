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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:05

  guntherhouse777 написав:lincoln2,
А чего это не катит? 4900- код кошерный.

да , я вроде бы как уточнить...сам надеюсь ,что подходит , плачу WC комуналь на портмоне , а сейчас с отоплением приличная сумма получается..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:12

  avoska220 написав:
  guntherhouse777 написав:lincoln2,
А чего это не катит? 4900- код кошерный.

Обьясните пож что это за код,как оплачивать коммуналку с тас 24,не пользовался,с приват 24 пользовался,но там сейчас комисии?

платеж идет с сайта портмоне ком , картой ТАСа (КБ 2% по WC или 1 % по Б5 )...какие-то платежи с комисом ,какие-то вроде нет... за 19.90 все платежи за месяц без комиса...вроде бы новым клиентам пару месяцев бесплатно...
lincoln2
 
Повідомлень: 393
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А меня интересует другой вопрос.
Я по Вике в прошлом месяце получил 500 грн кешбека, потратив примерно 20000.
Если я в этом так же потрачусь, мне начислят 500+800 или 500 это потолок и дёргаться нет никакого резона?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:06

  lincoln2 написав:
  avoska220 написав:
  guntherhouse777 написав:lincoln2,
А чего это не катит? 4900- код кошерный.

Обьясните пож что это за код,как оплачивать коммуналку с тас 24,не пользовался,с приват 24 пользовался,но там сейчас комисии?

платеж идет с сайта портмоне ком , картой ТАСа (КБ 2% по WC или 1 % по Б5 )...какие-то платежи с комисом ,какие-то вроде нет... за 19.90 все платежи за месяц без комиса...вроде бы новым клиентам пару месяцев бесплатно...


Спасибо за ответ.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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