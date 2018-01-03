Додано: Сер 03 січ, 2018 21:26

А меня интересует другой вопрос.

Я по Вике в прошлом месяце получил 500 грн кешбека, потратив примерно 20000.

Если я в этом так же потрачусь, мне начислят 500+800 или 500 это потолок и дёргаться нет никакого резона?

Кто не пьёт, тот не рискует.