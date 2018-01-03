да , я вроде бы как уточнить...сам надеюсь ,что подходит , плачу WC комуналь на портмоне , а сейчас с отоплением приличная сумма получается..
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:05
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:12
платеж идет с сайта портмоне ком , картой ТАСа (КБ 2% по WC или 1 % по Б5 )...какие-то платежи с комисом ,какие-то вроде нет... за 19.90 все платежи за месяц без комиса...вроде бы новым клиентам пару месяцев бесплатно...
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А меня интересует другой вопрос.
Я по Вике в прошлом месяце получил 500 грн кешбека, потратив примерно 20000.
Если я в этом так же потрачусь, мне начислят 500+800 или 500 это потолок и дёргаться нет никакого резона?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:06
Спасибо за ответ.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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