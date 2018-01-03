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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1610161116121613>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:В каком пакете открывают Сберегательный?
Если вы про ВИИКУ, то ее открывают как отдельный продукт без всяких сбеосчетов, плативок и т.п.

Да тут непонятка есть :)
Отето оформляли Виику под акцию ЧПт. Настоял шобы и Сбер открыли
Ну а через пару дней увидел ДВА Сбера у жены.
А в заяве-договоре на Виику есть птиса в Разделе 7 для открытия поточного/вкладного рах. Ток она у нас не стоит, но счет автоматом открыли то. Т.е. мона было менагеру дать ЦУ именно на эту птису и проследииить, а не торбить беднягу на отдельный Сбер :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:36

  lincoln2 написав:А по Вике есть где по-операционно посмотреть был/не был выплачен КБ ?

В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:28

  TASCOMBANK написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Betis_ck написав:Та наче все зрозуміло - витратили кредитних 5000грн.в торгівельній мережі - отримали додатковий бонус 200грн.

TASCOMBANK, это чистыми, или будут ещё удержаны налоги?
200,00 грн чистыми!)


а если за день потратить 5 раз по 5000? Будет 1000 кеш-бека?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:35

Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:39

  V2 написав:Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.

Якщо кредліміт 25000 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:02

BBC
Тоді жодних проблем.
Проте відповідь давав, аналізуючи питання в контексті:

  BBC написав:
  TASCOMBANK написав:
  BBC написав:Если кред. лимит менее 5000 грн.
Рассчеты кредитными средствами на 5000 грн подходят под условия акции?
Если лимит меньше, чем 5000,00 грн., соответственно карта не принимает участие в Акции. Необходимая сумма расчетов по карте для начисления доп.бонуса - от 5000,00 грн. кредитными средствами.

Можно же потратить лимит, загасить и опять потратить на нужную сумму кредитных средств.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26

  lincoln2 написав:А по Вике есть где по-операционно посмотреть был/не был выплачен КБ ?

Нет, по операциям через ТАС24 посмотреть не удастся. Как вариант - звонить на "горячую линию" либо просить операциониста в отделении сделать выписку по КБ-счёту для Викенда.

То, что имеет ввиду clientage (ниже), это информация о выплаченном кешбеке за весь месяц (в данном случае) - за декабрь.
  clientage написав:В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:28

  sauvignon написав:То, что имеет ввиду clientage (ниже), это информация о выплаченном кешбеке за весь месяц (в данном случае) - за декабрь.
  clientage написав:В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.

ну даа, а текущие начисления КБ по Виике -- дудки, саппорт и сам иногда ошибается :P

ПС. Кстати, а Вы передали мой привет сзади? Эт как раз невыплаченного КБ касалось :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:35

  V2 написав:Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.


Лимит 30тыс, хочу сделать 5 покупок по 5 тыс. за 1 день.
1000 грн кеш-бека будет? Или есть ограничения в день?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:37

  Faceless написав:
  avoska220 написав:Еще вопрос,если на уикенде есть деньги на кредитном счете и на дебетном при покупке будет снимать в 1-ю очередь с дебетного счета?Если да,писали,что можно прятать с дебетного на сберегательный,сберегательный он есть на карте или его надо открывать?

В первую очередь с кредитного. Ничего прятать никуда не надо
Сберегательный к карте не относится, открывается сразу в пакете, находится в ИБ в разделе где депозиты

А при p2p откуда сначала снимет?
Vorlon
 
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