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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 08:14
BBC написав:
В каком пакете открывают Сберегательный?
Если вы про ВИИКУ, то ее открывают как отдельный продукт без всяких сбеосчетов, плативок и т.п.
Да тут непонятка есть
Отето оформляли Виику под акцию ЧПт. Настоял шобы и Сбер открыли
Ну а через пару дней увидел ДВА Сбера у жены.
А в заяве-договоре на Виику есть птиса в Разделе 7 для открытия поточного/вкладного рах. Ток она у нас не стоит, но счет автоматом открыли то. Т.е. мона было менагеру дать ЦУ именно на эту птису и проследииить, а не торбить беднягу на отдельный Сбер
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Додано: Чет 04 січ, 2018 08:36
lincoln2 написав:
А по Вике есть где по-операционно посмотреть был/не был выплачен КБ ?
В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:28
TASCOMBANK написав: Вкладчик1234 написав:
TASCOMBANK,
Betis_ck написав:
Та наче все зрозуміло - витратили кредитних 5000грн.в торгівельній мережі - отримали додатковий бонус 200грн.
это чистыми, или будут ещё удержаны налоги?
200,00 грн чистыми!)
а если за день потратить 5 раз по 5000? Будет 1000 кеш-бека?
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Sergion
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:35
Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.
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V2
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:39
V2 написав:Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.
Якщо кредліміт 25000 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:02
BBC
Тоді жодних проблем.
Проте відповідь давав, аналізуючи питання в контексті:
BBC написав: TASCOMBANK написав: BBC написав:
Если кред. лимит менее 5000 грн.
Рассчеты кредитными средствами на 5000 грн подходят под условия акции?
Если лимит меньше, чем 5000,00 грн., соответственно карта не принимает участие в Акции. Необходимая сумма расчетов по карте для начисления доп.бонуса - от 5000,00 грн. кредитными средствами.
Можно же потратить лимит, загасить и опять потратить на нужную сумму кредитных средств.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26
lincoln2 написав:
А по Вике есть где по-операционно посмотреть был/не был выплачен КБ ?
Нет, по операциям через ТАС24 посмотреть не удастся. Как вариант - звонить на "горячую линию" либо просить операциониста в отделении сделать выписку по КБ-счёту для Викенда.
То, что имеет ввиду clientage
(ниже), это информация о выплаченном кешбеке за весь месяц (в данном случае) - за декабрь.
clientage написав:
В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
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sauvignon
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:28
sauvignon написав:
То, что имеет ввиду clientage
(ниже), это информация о выплаченном кешбеке за весь месяц (в данном случае) - за декабрь.
clientage написав:
В выписке по картсчету(2625):
29.12.2017 10:02:04 29.12.2017 Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 29.12.2017. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю.
ну даа, а текущие начисления КБ по Виике -- дудки, саппорт и сам иногда ошибается
ПС. Кстати, а Вы передали мой привет сзади? Эт как раз невыплаченного КБ касалось
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clientage
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:35
V2 написав:Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.
Лимит 30тыс, хочу сделать 5 покупок по 5 тыс. за 1 день.
1000 грн кеш-бека будет? Или есть ограничения в день?
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Sergion
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:37
Faceless написав: avoska220 написав:
Еще вопрос,если на уикенде есть деньги на кредитном счете и на дебетном при покупке будет снимать в 1-ю очередь с дебетного счета?Если да,писали,что можно прятать с дебетного на сберегательный,сберегательный он есть на карте или его надо открывать?
В первую очередь с кредитного. Ничего прятать никуда не надо
Сберегательный к карте не относится, открывается сразу в пакете, находится в ИБ в разделе где депозиты
А при p2p откуда сначала снимет?
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Vorlon
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