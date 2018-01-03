avoska220 написав:Еще вопрос,если на уикенде есть деньги на кредитном счете и на дебетном при покупке будет снимать в 1-ю очередь с дебетного счета?Если да,писали,что можно прятать с дебетного на сберегательный,сберегательный он есть на карте или его надо открывать?
В первую очередь с кредитного. Ничего прятать никуда не надо Сберегательный к карте не относится, открывается сразу в пакете, находится в ИБ в разделе где депозиты
V2 написав:Sergion Не буде. Операція має провестись по рахунку. У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти. Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.
Лимит 30тыс, хочу сделать 5 покупок по 5 тыс. за 1 день. 1000 грн кеш-бека будет? Или есть ограничения в день?
Вряд ли будет ограничение в день, но скорее будет ограничение в месяц или на период акции. А деталей нет. Можно только гадать. Документа на сайте не опубликовано. Детали акции ссылаются на пресс-релиз и наоборот
Фантом написав:П.С. И всё же. Представитель ответит на вопрос, если по Вике сделать 5-ть платежей по 5000, будет кешбэк 1000 или нет? Ведь максимальный кешбэк по Вике 500 грн в месяц.
Я не представитель, но могу пересказать, что об этом думает информационный центр(телефонный): - предельная сумма КБ по картам 1000 по Б5 и 500 по Вике. - в январе начисляется кб 1/2% за кредитные по Б5 и 1/2/3% за свои/кредитные по Вике. Как обычно. - в феврале начисляется кб по тем же правилам что и январе, но к сумме КБ добавляются по 200грн за каждые 5000грн кредитных потраченых в январе. Суммарый КБ февраля все так же ограничен 1000грн и 500 грн для Б5 и Вики соответсвенно. Документа все еще нет на сайте - так что ...