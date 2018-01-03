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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1610161116121613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:46

  Vorlon написав:
  Faceless написав:
  avoska220 написав:Еще вопрос,если на уикенде есть деньги на кредитном счете и на дебетном при покупке будет снимать в 1-ю очередь с дебетного счета?Если да,писали,что можно прятать с дебетного на сберегательный,сберегательный он есть на карте или его надо открывать?

В первую очередь с кредитного. Ничего прятать никуда не надо
Сберегательный к карте не относится, открывается сразу в пакете, находится в ИБ в разделе где депозиты

А при p2p откуда сначала снимет?

А вот это хз, не практиковал
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:49

  Sergion написав:
  V2 написав:Sergion
Не буде. Операція має провестись по рахунку.
У Вашому прикладі буде одна операція за кредитні, а чотири за власні кошти.
Кеш-бек виплачують тільки за розрахунки кредитними коштами.


Лимит 30тыс, хочу сделать 5 покупок по 5 тыс. за 1 день.
1000 грн кеш-бека будет? Или есть ограничения в день?

Вряд ли будет ограничение в день, но скорее будет ограничение в месяц или на период акции. А деталей нет. Можно только гадать. Документа на сайте не опубликовано. Детали акции ссылаются на пресс-релиз и наоборот :)
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тут немного непонятно. Чтобы было 200 грн кешб-бэк, покупка на 5000 должна быть одним чеком? Или суммарно за месяц?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58

  Faceless написав:
  Vorlon написав:
  Faceless написав:В первую очередь с кредитного. Ничего прятать никуда не надо
Сберегательный к карте не относится, открывается сразу в пакете, находится в ИБ в разделе где депозиты

А при p2p откуда сначала снимет?

А вот это хз, не практиковал

C дебетного. При недостаче с кредитного.

П.С. И всё же. Представитель ответит на вопрос, если по Вике сделать 5-ть платежей по 5000, будет кешбэк 1000 или нет? Ведь максимальный кешбэк по Вике 500 грн в месяц.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 04 січ, 2018 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:59

Amid
Я так понимаю, что суммарно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:30

  Фантом написав:П.С. И всё же. Представитель ответит на вопрос, если по Вике сделать 5-ть платежей по 5000, будет кешбэк 1000 или нет? Ведь максимальный кешбэк по Вике 500 грн в месяц.

Я не представитель, но могу пересказать, что об этом думает информационный центр(телефонный):
- предельная сумма КБ по картам 1000 по Б5 и 500 по Вике.
- в январе начисляется кб 1/2% за кредитные по Б5 и 1/2/3% за свои/кредитные по Вике. Как обычно.
- в феврале начисляется кб по тем же правилам что и январе, но к сумме КБ добавляются по 200грн за каждые 5000грн кредитных потраченых в январе. Суммарый КБ февраля все так же ограничен 1000грн и 500 грн для Б5 и Вики соответсвенно.
Документа все еще нет на сайте - так что ...
yevgen12
 
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