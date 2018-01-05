Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:26

По поводу оф.преда скажу так - человека месяц-полтора назад назначили на этот участок работы. Естественно по-первах он частенько нёс всякую чушь и околесицу, как и всякий новичок. Но по нему видно, что человек учится, что-то пытается делать, чем-то помочь нам. За что ему честь и хвала. Вы наверное забыли как сами начинали? Или вы стали профессионалом со школьной скамьи и теперь с небрежением смотрите на всех новичков? Но тут уже попахивает гордыней, а от неё и до греха недалекоПо поводу второго вопроса согласна с вами - было бы глупо принимать решения не проанализировав ситуацию. Сама всегда предварительно собираю всю возможную (достоверную и не очень) информацию по вопросу. И уже после её анализ рождается тот или иной вывод. Так что вы не одиноки